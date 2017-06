Domenica 11 giugno 2017, dalle 7 alle 23, i cittadini di Catanzaro sono chiamati al voto per il rinnovo del consiglio comunale della città calabrese. In corsa per queste amministrative 2017 ci sono quattro candidati sindaco, di ogni fazione politica: il sindaco uscente Sergio Abramo, Vincenzo Antonio Ciconte per il centrosinistra, Nicola Fiorita per le liste civiche Cambiavento, Insieme per Fiorita e Catanzaro 1594 e infine Bianca Laura Granato per il Movimento 5 Stelle. L'eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 25 giugno 2017.

Sergio Abramo.

Sergio Abramo è il sindaco uscente del capoluogo calabrese. Sostenuto da una coalizione di centrodestra composta da Forza Italia, Federazione popolare per Catanzaro, Obiettivo Comune, Officine del Sud, Catanzaro con Sergio Abramo e Catanzaro da Vivere, Abramo è nato nel 1958 ed è un imprenditore da sempre vicino a Silvio Berlusconi. La sua carriera politica è iniziata nel 1997, quando è stato eletto per la prima volta sindaco di Catanzaro. Riconfermato nel 2001, nel 2005 ha sfidato Agazio Loiero nella corsa a governatore della Regione Calabria, ma ha perso. Nel 2012 è stato ricandidato a sindaco di Catanzaro sempre dal centrodestra. Dopo alcune denunce per irregolarità, il Tar a novembre ha annullato la sua proclamazione e disposto la ripetizione del voto in 8 sezioni. A gennaio 2013 è stato riconfermato sindaco.

Vincenzo Antonio Ciconte.

Vincenzo Antonio Ciconte è il candidato del centrosinistra, sostenuto da ben undici liste: Pd, Udc, Psi, Primavera a Catanzaro (Idv), Socialisti e democratici con Mottola d’Amato, Svolta Democratica, Pensionati d’Europa, Catanzaro in Rete, Alleanza Civica per Catanzaro, Salviamo Catanzaro, Fare per Catanzaro. Sposato e padre di tre figli, Ciconte è nato a Vibo Valentia nel 1955. È primario di cardiologia all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro e presidente dell’Ordine provinciale dei medici. Nel 1999 è stato candidato a presidente della Provincia per la coalizione di centrosinistra, ma ha perso al ballottaggio. Consigliere regionale del Pd, è alla seconda legislatura. Fino al luglio del 2015 è stato vicepresidente della Giunta regionale, ma si è dimesso dopo essere stato coinvolto nell’inchiesta “Rimborsopoli” .

Nicola Fiorita.

Nicola Fiorita è invece il candidato della cosiddetta società civile, sostenuto dalle liste civiche Cambiavento, Insieme per Fiorita e Catanzaro 1594. Nato a Catanzaro nel 1969, sposato, Fiorita è docente di Diritto islamico e di Diritto e religione nello spazio europeo all’Università della Calabria. Nicola Fiorita è figlio di Franco, ex sindaco della città ed esponente della Dc catanzarese. Presidente di Slow Food Calabria e sostenitore di Libera, è cresciuto nel mondo dell'associazionismo.

Bianca Laura Granato.

Bianca Laura Granato è la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle. A marzo 2017 ha vinto le comunarie indette sul Blog di Beppe Grillo con 591 preferenze, battendo i 4 sfidanti in corsa. Nata a Catanzaro nel 1970, insegna Lettere al liceo scientifico “Siciliani” del capoluogo calabrese. In qualità di addetta ai lavori, non vede di buon occhio la riforma "Buona Scuola" varata dal governo Renzi.