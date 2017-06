A chiusura delle urne ormai definitiva in tutta Italia, il risultato delle elezioni amministrative svoltesi domenica 11 giugno 2017 in 1004 comuni sparsi in tutta Italia vedrà sfidarsi al ballottaggio i candidati sindaci di numerosi capoluoghi di Provincia e di Regione. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, infatti, qualora i candidati vincenti non abbiano raggiunto almeno il 50% + 1 delle preferenze espresse dai votanti, è previsto il ballottaggio con il secondo candidato in classifica. Dei 25 capoluoghi di Regione e di Provincia al voto, in ben 22 città il sindaco verrà definitivamente eletto il prossimo 25 giugno, a due settimane dal primo turno. Complessivamente, su 140 comuni al ballottaggio, il Movimento 5 Stelle è fuori nelle maggiori città e si aggiudica il secondo turno solo in 8 comuni.

Ecco l'elenco delle maggiori città al ballottaggio: