SOTTOMARINA (VENEZIA) – Stava tornando a casa con il fidanzato la notte di Natale quando un'auto li ha travolti sulle strisce pedonali. Per lei, Elena Boscolo, 28 anni, capelli biondi e occhi azzurri, non c'è stato nulla da fare, è morta sul posto. Il suo ragazzo, A. D. B., è sopravvissuto e, nonostante le numerose fratture, se la caverà: ora è ricoverato all'ospedale di Chioggia.

Il tremendo incidente è successo a Sottomarina, in provincia di Venezia, alle 2 circa, in via Giovanni da Verrazzano. Qui i ragazzi (Elena abitava a poche centinaia di metri), sono stati investiti da una Citroen bianca che dopo l'impatto non si è fermata a prestare soccorsi. Al volante un 24enne, un vicino di casa di Elena, che è scappato via per poi tornare sul luogo della tragedia a piedi, mescolandosi con i curiosi per capire se ci fossero degli elementi di indagini o testimoni sul "pirata".

I carabinieri della compagnia di Chioggia, che stavano effettuando i rilievi, lo hanno avvicinato chiedendogli se avesse visto qualcosa. Il ragazzo ha subito tradito molto nervosismo così, messo alle strette dalle domande dei carabinieri, ha confessato di essere stato lui l'investitore ed essere fuggito in preda al panico. Il 24enne, risultato negativo all'alcol test, è stato sottoposto anche al narco test, i cui risultati dovrebbero arrivare nel giro di qualche giorni. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per omicidio colposo e omissione di soccorso.

Sempre ieri, un altro pirata della strada ha investito un bimbo di 4 anni ferendolo in modo molto grave ed è fuggito senza soccorrerlo. È successo ieri pomeriggio intorno alle 16.30 ma la notizia si è appresa soltanto adesso, lungo la strada statale 13 all'altezza dell'abitato di Gemona del Friuli (Udine). Il bimbo, della zona, ha riportato diverse fratture ed è stato ricoverato in prognosi riservata in ospedale a Udine. Le indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo che hanno sentito alcuni testimoni e avviato le indagini per individuare il pirata della strada.