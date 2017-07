Il 22 ottobre i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Lombardia saranno chiamati ad esprimersi in un referendum consultivo sull’autonomia della regione. Ad oggi sono a statuto speciale cinque regioni: Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. L’eccezionalità delle prime quattro venne riconosciuta dall’Assemblea costituente e formalizzata nell’articolo 116 della Costituzione. Successivamente, nel 1963, si aggiunse il Friuli-Venezia Giulia alla lista. Grado e materie dell’autonomia differiscono di caso in caso, ma le motivazioni erano di ordine

: l’integrità dello stato italiano, appena uscito perdente dalla Seconda guerra mondiale, doveva fare i conti con forze centrifughe all’interno (Sicilia e Sardegna) e attrattive all’esterno (Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige minacciate rispettivamente dall’esercito di Tito e dalle rivendicazioni austriache); Culturale : tutelare le minoranze linguistiche, quella tedesca in Trentino-Alto Adige e quella francese in Valle d’Aosta;

: tutelare le minoranze linguistiche, quella tedesca in Trentino-Alto Adige e quella francese in Valle d’Aosta; Economico: i problemi di sviluppo del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna e della Sicilia hanno rappresentato una motivazione aggiuntiva per accordare lo status di regione a statuto speciale.

L’eccezionalità della Lombardia, nella lettura della Lega Nord che presiede l’amministrazione regionale, è economica. La forza produttiva della regione padana rappresenta infatti l’elemento caratterizzante dell’ente lombardo, che, secondo il partito di Salvini, si tradurrebbe in tasse che non tornano a chi le ha pagate. La lista delle regioni ordinate per spesa pubblica per abitante vede la Lombardia in fondo alla classifica. Se la media italiana di è di 3.658 euro procapite, la Lombardia si ferma a 2.447 euro. Di seguito le regioni la cui spesa pubblica è inferiore alla media nazionale.

Lombardia: 2.447 euro,

Emilia Romagna: 2.704 euro,

Veneto: 2.853 euro,

Puglia: 3.430 euro,

Campania: 3.520.

Altro elemento che secondo la Lega Nord sarebbe utile a sintetizzare il peso dell’Italia per la Lombardia è la ripartizione regionale delle entrate dell’Inps, tanto da far dire che “un quarto delle pensioni italiane sono pagate dalla Lombardia”. Secondo questi dati del Centro studi e ricerche di Itinerari previdenziali 2017, cui però non si affianca la classifica delle regioni che maggiormente beneficiano dei contributi pensionistici, la Lombardia è il maggiore contributore dell’ente previdenziale. Di seguito la lista delle prime dieci regioni

Lombardia 26,4%,

Veneto 10,7%,

Emilia Romagna 10,3%,

Lazio 9,8%,

Piemonte 8,7%,

Toscana 6,6%,

Campania 4,5%,

Puglia 3,4%,

Sicilia 3,3%,

Liguria 2,6%.

Sul numero di dipendenti pubblici la Lombardia appare virtuosa non solo rispetto alla media italiana, ma dell’Europa tutta. I dati, risalenti al 2014 di Istat e Mef, attestano che questa regione impiega nel settore pubblico il 4,02% della sua popolazione, contro una media italiana del 5,18%, tedesca del 5,70%, spagnola del 6,40%, britannica del 7,90% e francese dell’8,50%. Proseguendo nel confronto con l’Europa, la Lombardia occupa nel settore manifatturiero 1.116.400 lavoratori, contro i 639.000 di Stoccarda e i 582.100 della Catalogna.

Il 22 ottobre 2017 i cittadini iscritti nelle liste elettorali lombarde dovranno valutare se l’eccezionalità economica, così come descritta dalla Lega Nord, sia minacciata o meno dallo statuto ordinario entro cui sinora ha vissuto la Lombardia.

