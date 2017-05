in foto: Le mummie del sito archeologico di Minya

L'antico Egitto non smette di sorprendere e far parlare di sé, anche dopo migliaia di anni: ben 17 mummie in perfetto stato di conservazione sono state riportate alla luce dagli archeologi dell'Università del Cairo. L'annuncio è stato ufficializzato nel tardo pomeriggio di ieri dal Ministro delle Antichità. La datazione è ancora incerta, ma si tratta di un'importantissimo passo in avanti negli studi archeologici: è la prima volta, infatti, che una necropoli funeraria viene rinvenuta nell'Egitto centrale.

Ci troviamo a Minya, a 250 chilometri a sud del Cairo, nell'area del sito archeologico di Tunah Al Jabal. La città era divenuta famosa negli anni Settanta grazie al ritrovamento del “Codex Tchacos”, contenente l'unica copia esistente del Vangelo di Giuda: ora questo luogo ha restituito altre importantissime testimonianze del passato.

in foto: Una delle 17 mummie di Minya

È la prima volta che nel sito archeologico vengono rinvenute delle mummie umane: l'area aveva già restituito i corpi mummificati di numerosissimi animali, come ibis e altri uccelli, ma fino a un anno fa, quando le ricerche sono cominciate, della eventuale presenza di corpi umani non si sospettava nemmeno l'esistenza.

Alcuni studenti dell'Università del Cairo, grazie ad un radar, hanno individuato la camera funeraria, e qui, l'importante scoperta: il ministro delle antichità egiziane Khaled Al-Anani ha annunciato che si tratterebbe per lo più di corpi di sacerdoti e alti funzionari del Regno. Oltre a sei sarcofagi, sono state portate alla luce due bare di creta, alcuni papiri e vasellame.

in foto: La necropoli di Tunah Al Jabal, Egitto centrale

La datazione ufficiale non è ancora stata confermata, ma con molta probabilità le 17 mummie risalirebbero al periodo greco-romano, così come il resto dei reperti rinvenuti fino ad oggi nel sito di Touna el-Gabal, sorto appunto fra il III secolo a. C. e il III secolo d.C.