Cosa sarà accaduto ad Edward mani di forbice dopo il triste epilogo raccontato nel film di Tim Burton? Davvero lui e Kim non si sono visti né abbracciati più? Kate Leth e Drew Rausch hanno deciso di raccontarci il memorabile personaggio portato sul grande schermo da Johnny Depp molti anni dopo: e non con un film o un romanzo, ma con un fumetto.

La Nicola Pesce Editore ha pubblicato, con la traduzione di Gloria Grieco, la curiosa storia di Leth e Rausch per la collana “Clouds” lo scorso giugno. Una storia affascinante, che ha la capacità di far tornare a quelle atmosfere magiche proprie del film del 1990 ma non senza novità: la storia, infatti, si svolge molti anni dopo l’addio di Kim a Edward, che a causa della sua natura “artificiale” non è invecchiato di un giorno.

Edward, qualche anno dopo

in foto: "Edward Mani di Forbice. Qualche anno dopo", Nicola Pesce Editore

Vaga, come sempre, malinconico e pensieroso nelle sale del suo castello quando scopre che il suo inventore aveva in mente anche un altro progetto: grazie alle istruzioni trovate su un diario, Edward dà vita ad una nuova creatura, che però si rivela essere malvagia e cattiva e che inizierà a seminare il panico fra gli abitanti della città. Sarà grazie alla dolce amicizia di Mess, nipote di Kim, Edward riuscirà a sconfiggere il mostro e a tornare alla sua bizzarra normalità.

Questa opera non avrebbe potuto non assurgere a simbolo di una generazione: i tratti gotici perfettamente inseriti nei nostri giorni, la malinconica tristezza di un essere creato senza mani, e perciò in un certo senso senza anima, senza identità, che cerca se stesso nelle proprie debolezze e si riscopre più umano delle persone “vere”.

Da Elvis a La Mummia: le nuove uscite di NPE

Dopo Edward mani di forbice, la Nicola Pesce Editore sta per pubblicare molti altri titoli interessanti: primo fra tutti, quello pubblicato nella collana “Music&Comics” e dedicato al mito di Elvis. Il volume, in uscita il prossimo 28 settembre 2017, racconta attraverso la maestria di Lé Henanff e Chanoinat la vera e incredibile storia del Re del rock’n’roll: una vera e propria biografia autorizzata che ripercorre la sua carriera dagli inizi, quando Elvis era solo un camionista, fino alla sua morte, passando per la sua ascesa e la sua caduta.

Oltre ad Elvis, a riempire il catalogo in uscita di NPE un adattamento a fumetti de "La Mummia" del grande autore Dino Battaglia e una vera e propria chicca per gli appassionati del genere: "Shadow Show", una serie di fumetti d’autore, come Neil Gaiman e Eddie Campbell, ispirati al maestro della fantascienza Ray Bradbury, a 5 anni dalla sua morte.