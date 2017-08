Scaffali semivuoti dopo la rimozione di qualsiasi prodotto alimentare proveniente dall'estero, è l'originale idea di un negozio di una catena di supermarket tedesca per promuovere un campagna a favore della diversità nel Paese. La filiale di Amburgo della catena Edeka, infatti, ha deciso per un giorno di riempire gli scaffali del negozio esclusivamente con la merce locale, lasciando volutamente vuoti gli spazi destinati a quelli esteri. Al posto dei prodotti fatti sparire campeggiavano cartelli che indicavano: "Ecco come sarebbero gli scaffali del supermercato se togliessimo tutto il cibo proveniente dall'estero".

Sugli scaffali dunque non solo mancavano cibi provenienti dai Paesi extra Ue ma anche pomodori spagnoli, olive greche e formaggi francesi per ribadire come la diversità sia importante in tutto. "Questa mensola è abbastanza noiosa senza varietà" recitava un cartello, e un altro ancora: "È così vuoto uno scaffale senza stranieri". La scena, che qualcuno ha definito da guerra o catastrofe, ha scatenato ovviamente un vivace dibattito soprattutto sui social. "Vendiamo un'ampia gamma di prodotti alimentari prodotto nelle varie regioni della Germania, ma insieme ai prodotti di altri paesi creiamo la diversità necessaria per i nostri clienti", hanno spiegato dalla catena che non è nuova a simili imprese e campagne pubblicitarie destinate a far discutere.