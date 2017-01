Shannon Gleeson, una giovane hostess di 22 anni, è stata licenziata dalla compagnia Easy Jet per aver mangiato un panino al bacon del valore di 4 sterline e mezzo durante un volo. La donna, allergica a tutti gli altri panini offerti dal servizio bar durante il viaggio, secondo la compania low cost avrebbe rubato il panino. Il realtà il sandwich le era stato donato da responsabile degli assistenti di volo a bordo, ma secondo gli avvocati della Easy Jet la Gleeson avrebbe dovuto comunque chiedere la ricevuta e dimostrare, una volta atterrata, che quel panino era stato pagato e non sottratto illegalmente. "Il comportamento della hostess viola il nostro regolamento e danneggia tutta la compagnia", ha spiegato uno dei legali di fronte ai giudici del tribunale del lavoro di Cambridge.

Naturalmente Shannon Gleeson, che come se non bastasse è anche incinta di un figlio ed ha bisogni di lavorare, si è difesa dicendo: "Non sono mai stata una ladra, quel panino mi era stato donato da un collega. Non ho pensato neanche un attimo a chiedergli la ricevuta di pagamento, mi sembrava un gesto estremamente scortese". Quel che è certo, in attesa della decisione dei giudici, è che l'opinione pubblica britannica ha fortemente criticato Easy Jet per un comportamento giudicato estremamente rigido.