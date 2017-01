Una vicenda giudiziaria che va avanti da tempo e che, stando alle cronache, affonda le sue radici in una storia di abusi sessuali commessi del padre del tredicenne protagonista della caso. Il padre del ragazzino fu assolto da ogni accusa nonostante i giudici all'epoca rilevarono che "non c’è motivo di dubitare dei fatti raccontati dal bambino". Da quell'accusa di abusi sessuali, seppur caduta in sede giudiziaria, il bambino venne affidato a una comunità diurna, dalle 7 alle 19, e proprio in quella sede alcuni educatori notarono i comportamenti "troppo effemminati" del ragazzino e segnalarono l'accaduto ai servizi sociali, che provvidero ad allertare il tribunale. In seguito alla segnalazione da parte dei servizi sociali, il tribunale dei minori di Padova ha sancito l'allontanamento definitivo dalla madre con una sentenza che farà molto discutere.

Sul quotidiano La Repubblica, nello stralcio riportato in un articolo pubblicato stamane, si rileva che i giudici avrebbero messo per iscritto, nero su bianco, che il 13enne "tende in tutti i modi ad affermare che è diverso e ostenta atteggiamenti effeminati in modo provocatorio", sancendo così un motivato allontanamento dell'adolescente dalla propria madre. Secondo la relazione dei servizi sociali, dalla quale ha preso il via l'iter giudiziario, l'atteggiamento ambiguo del tredicenne sarebbe dovuto al fatto che "il suo mondo affettivo risulta legato quasi esclusivamente a figure femminili e la relazione con la madre appare connotata da aspetti di dipendenza, soprattutto riferendosi a relazioni diadiche con conseguente difficoltà di identificazione sessuale". Secondo i racconti dei servizi sociali, in alcune occasioni il ragazzino sarebbe andato a scuola truccato e con le unghie smaltate, episodi che hanno fatto scattare l'allerta degli assistenti sociali, occasioni però smentite dalla madre del tredicenne che ha spiegato che in realtà quel trucco faceva parte di un semplice travestimento di Halloween.

"Trovo scandalosa la decisione di allontanare un ragazzino solo per l'atteggiamento effeminato. Mi sembra un provvedimento di pura discriminazione", ha dichiarato l’avvocato Francesco Miraglia, specializzato in diritto di famiglia, a Repubblica.