Vincenzo Costanzo, l’imprenditore calabrese scomparso a San José, in Costa Rica, il 24 gennaio scorso, è stato trovato morto. Il cadavere dell’uomo, che aveva cinquantadue anni, è stato rinvenuto in una località alla periferia della capitale costaricana. Lo apprende l'Ansa dalla famiglia dell’uomo che vive a Bari. Costanzo sarebbe stato ucciso e da quanto si apprende il riconoscimento del cadavere, in stato di decomposizione, è stato possibile grazie ai tatuaggi che la vittima ha sugli avambracci: un drago e un sole. Probabilmente l’omicidio, considerato lo stato del cadavere, risale al giorno della scomparsa dell’italiano. Vincenzo Costanzo, padre di due figli, da circa venticinque anni viveva in Costa Rica e lì aveva costruito un hotel e alcune farmacie, che poi aveva ceduto.

L’imprenditore stava cercando di concludere un affare milionario – Nei giorni scorsi, secondo quanto aveva detto la sorella denunciando la scomparsa, Costanzo stava trattando la vendita a Milano di un terreno di 17 ettari del valore di alcuni milioni di euro nell'isola di Cebaco (Panama) del quale possedeva secondo i suoi familiari il 60 percento delle quote. Il giorno dopo la scomparsa Costanzo avrebbe dovuto prendere un aereo per rientrare in Italia e per concludere, dopo alcuni imprevisti, l’affare milionario nel capoluogo lombardo. Per questo motivo, aveva lasciato le valige già pronte per il viaggio a casa dell'ex suocera. “Sto ancora aspettando, oggi vado nella capitale, domani dovrei partire. Sembra che questa cosa si chiuda, sempre sul filo del rasoio, purtroppo. Non ho chiamato nessuno, sono un po’ esaurito. Ti faccio sapere presto”, è quanto diceva nell’ultimo messaggio audio WhatsApp che l’uomo aveva inviato alla sorella in Italia. La procura di Bari aveva aperto un fascicolo sulla scomparsa dell'imprenditore calabrese.