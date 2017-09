Si è spento nella serata di lunedì in Sardegna Valerio Piroddi, considerato l’uomo più longevo d’Italia. Originario di Villamassargia, nel Sud Sardegna, il signor Valerio – campione di longevità e di successo – sull'isola era per tutti “Tziu Mundicu”. Il prossimo 13 novembre il nonnino d’Italia avrebbe spento ben 112 candeline. “Si è spento senza soffrire, ha consumato la vita nella maniera più proficua, una vecchiaia fortunata, in salute, presente dal punto di vista intellettuale”, ha commentato Roberto Pili, che lo seguiva dal punto di vista medico-scientifico con la Comunità Mondiale della Longevità. Valerio Piroddi viveva circondato dall’affetto dei suoi familiari ad Assemini, nell’hinterland di Cagliari, dopo aver lavorato per una vita intera come agricoltore. Al di là delle caratteristiche genetiche, anche il suo stile di vita e la sua alimentazione hanno sicuramente contribuito a farlo vivere per un periodo così lungo e in buone condizioni di salute. Tziu Mundicu ha vissuto sempre in mezzo ai suoi campi, all’aria aperta, e ha seguito una dieta a base di frutta e verdura, formaggio, uova ma anche vino rosso e lumache, lardo e dolci.

Il nonnino sardo puntava a diventare l'uomo più longevo d'Europa – “Fino all’ultimo è stato un punto di riferimento importante per la sua famiglia, ha lasciato la vita da protagonista dopo un’esistenza felice”, ha aggiunto ancora l’esperto di longevità. I funerali dell’uomo più anziano di Italia si terranno domani alle ore 16 a Siliqua, nel Sud Sardegna. Valerio Piroddi era considerato dal febbraio del 2016 era l'uomo più vecchio d'Italia e puntava a diventare l'uomo più longevo d'Europa. All’età di 110 anni era entrato nel circolo speciale dei supercentenari e aveva ricevuto anche un telegramma di auguri anche dal presidente della Repubblica. Qualche settimana fa era stato filmato dalla nipote mentre il vecchietto si gustava da solo una coppetta gelato.