Il piccolo comune di Talkeetna dice addio a “Mayor Stubbs”, il loro gatto-sindaco eletto nel 1998. “Stubbs ha vissuto per 20 anni e tre mesi. È stato un combattente fino al suo ultimo giorno di vita – hanno comunicato i proprietari del primo cittadino felino annunciando la sua scomparsa – ha miagolato verso di noi per farsi accarezzare o per chiederci di sederci sul letto accanto a lui”. Il celebre gatto Stubbs – la cui storia è decisamente singolare – è rimasto in carica come primo cittadino onorario della cittadina in Alaska fino alla sua morte. Nel 1998 Stubbs venne eletto in opposizione a un candidato non amato dalla popolazione e da quel momento il micio che amava bere acqua da bicchieri da margarita è diventato un'attrazione turistica tanto che Talkeetna (circa 900 abitanti) è diventata famosa grazie a lui.

Uno dei gattini della famiglia potrebbe prendere il suo posto – La vita del gatto sindaco non è stata sempre semplice (nel 2013 si salvò dall'attacco di un cane), ma in particolare l'ultimo anno non è stato facile per il felino. Ormai ventenne, Stubbs restava quasi sempre in casa e non nel Nagley’s General Store, dove era solito trascorrere le sue giornate insieme ai suoi concittadini. I proprietari del gatto hanno dichiarato alla rete televisiva KTVA-TV che sarebbe già presente un successore di Stubbs. Si tratterebbe di Denali, un altro micio entrato in casa alla fine del 2016. “Ha la stessa personalità di Stubbs. Ama le attenzioni e si comporta come un cucciolo quando ha gente intorno – ha fatto sapere la famiglia -. Non potevamo chiedere di meglio: lui ha davvero seguito le impronte feline di Stubbs praticamente in tutto”.