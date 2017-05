È morto oggi, dopo giorni di ricovero al Policlinico Militare “Celio” di Roma, il generale Luigi Ramponi, ex Comandante della Guardia di Finanza, direttore del Sismi e parlamentare con Alleanza nazione e Popolo delle Libertà. Nato a Reggio nell'Emilia il 30 maggio 1930, Ramponi si arruolò nell'Esercito nel 1949 come allievo ufficiale, ha poi frequentato l'Accademia Militare di Modena e ancora la Scuola d'Applicazione di Torino. Ha svolto diversi incarichi presso il Centro addestramento aviazione dell’Esercito, l’11/o Battaglione Bersaglieri della Divisione Folgore e il disciolto 5 Corpo d’Armata dell’Esercito. Dal 1977 al 1980 ha ricoperto l’incarico di addetto militare presso l’Ambasciata d’Italia a Washington, prima di comandare il primo Reggimento Bersaglieri. Nel 1979, nominato Generale di Brigata, ha comandato la Brigata Bersaglieri Garibaldi e dal 1982 al 1985 la Regione Militare della Sardegna. Dal dicembre 1985 ha ricoperto la carica di Capo Ufficio del Segretario generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti e nel 1988 lo hanno nominato Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa. Dal 1989 al 1991 è stato Comandante Generale della Guardia di Finanza e da dicembre dello stesso anno sino a luglio 1992 direttore del Sismi.

Fu parlamentare di An e Pdl – Nel 1994 è entrato per la prima volta in Senato e nel 2001 è stato eletto alla Camera dei Deputati. Luigi Ramponi è stato anche una delle voci più autorevoli in Italia nel campo della cyber security. Da senatore aveva realizzato nel 2011 una mozione che aveva poi generato il Dpcm Monti del 2013, recentemente sostituito da un provvedimento del presidente del Consiglio Gentiloni. Insignito di diverse onorificenze tra cui Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, Croce d'argento al merito dell'Esercito, Medaglia militare aeronautica per lunga navigazione aerea (20 anni), Ufficiale della Legion of Merit (Stati Uniti d'America). Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Danilo Errico, ha voluto esprimere personalmente e a nome dell'intera famiglia dell'Esercito, le più sentite condoglianze per la scomparsa si Ramponi.