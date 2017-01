in foto: Spiro Dalla Porta Xydias

Avrebbe compiuto 100 anni tra un mese. È morto Spiro Dalla Porta Xydias, scrittore triestino di origine greca, autore di numerosi libri dedicati al tema della montagna (oltre 40). Scrittore, regista, quasi un secolo di vita in buona parte consacrato a un alpinismo inteso più come disciplina spirituale che attività sportiva o d’impresa, a dir poco un artista delle cime col oltre 107 prime assolute e oltre quaranta libri pubblicati sul tema.

Montagna dal punto di vista naturalistico, letterario e metafisico, come recita il titolo di una sua pubblicazione. L'arrampicata come elevazione spirituale. Avrebbe compiuto cento anni il 21 febbraio prossimo. Personaggio eclettico, ha avuto due passioni prevalenti nella sua vita, oltre alla scrittura: la montagna e il teatro. È stato infatti regista, e anche giornalista.

Decano degli alpinisti accademici del Club alpino italiano, l’ultimo storico rappresentante dei Bruti della Val Rosandra, Presidente del Gism, Gruppo italiano scrittori di montagna, era nato nel 1917 a Losanna, dove i suoi genitori si erano rifugiati, da Trieste per sfuggire a eventuali ritorsioni austriache. Giunse nel capoluogo giuliano nel 1927. A Trieste già da tempo una via è intitolata al suo nome. Dalla Porta Xydias scalò una montagna per la prima volta nel 1942, l'ultima nel 1987, da quando poi si è dedicato definitivamente alla scrittura.

Tra le sue recenti pubblicazioni, "Grandi amori per la montagna. Storie di alpinisti nati e vissuti per la montagna", "L'etica dell'alpinismo" e "La divina montagna".

Qualche anno fa, riflettendo sul fascismo e sulle sue origini greche, aveva dichiarato