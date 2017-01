in foto: Lelio Lagorio il 12 gennaio 1989

Lelio Lagorio è morto a 91 anni a Firenze nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2017. Triestino di nascita, Lagorio si trasferì a Firenze da giovanissimo e proprio della città toscana divenne sindaco per pochi mesi nel 1965. Nel 1970 divenne il primo Presidente della Regione Toscana, carica che ricoprì fino al 1978. Deputato per tre legislature (VIII, IX e X), ricoprì questo ruolo nelle file del Partito Socialista Italiano dal 1979 al 1992 e presentò oltre settanta progetti di legge. Fu Ministro della difesa dal 1980 al 1983 e del Turismo e dello Spettacolo dal 1983 al 1986. È stato Vice-Presidente dell’Unione dei partiti socialisti della Comunità Europea (1990-1992), carica che per la prima volta veniva ricoperta da un socialista italiano.

La passione politica lo contraddistinse sempre: durante il Regime fascista fu diffidato per azioni di contestazione a scuola. Dopo l'8 settembre entrò in clandestinità per non essere arruolato nelle schiere della Repubblica Sociale Italiana. Terminata la Seconda Guerra Mondiale, si laureò in Giurisprudenza all’Università di Firenze, in cui insegnò diritto processuale per nove anni, praticando contemporaneamente la professione di avvocato. Successivamente si iscrisse al Psi e iniziò la carriara politica.

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha ricordato Lelio Lagorio quale "esempio di riformismo laico", aggiungendo che "la scomparsa di Lelio Lagorio ci rattrista profondamente. Se ne va un uomo da sempre animato da forti ideali e passione per la politica". Anche Riccardo Nencini, viceministro al dicastero delle Infrastrutture, ha ricordato l'ex sindaco riportando il suo insegnamento: "Nelle istituzioni ci si sta per servire lo Stato, non per asservirlo".