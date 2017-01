La triste notizia per l’astronautica americana e mondiale arriva con un tweet della Nasa. È morto Gene Cernan, classe 1934 di Chicago, l’ultimo uomo ad aver camminato sulla luna. “Piangiamo la perdita dell'astronauta della Nasa in pensione Gene Cernan, l'ultimo uomo ad aver camminato sulla Luna”, ha annunciato l'agenzia spaziale americana. Secondo un comunicato della famiglia, l'astronauta ed ex ufficiale della Marina aveva da tempo problemi di salute. Ma “anche a 82 anni, Gene tentava con passione di condividere il suo desiderio di continua esplorazione umana dello spazio, incoraggiando i responsabili del nostro paese e i giovani a non fare di lui l'ultimo uomo ad aver camminato sulla Luna”, ha fatto sapere la famiglia. “Ad Astra, Gene”, ha twittato il centro spaziale Kennedy.

In totale ha trascorso 566 ore e 15 minuti nello spazio – Cernan, ultimo astronauta ad aver lasciato la sua impronta sul nostro satellite, aveva descritto la sua passeggiata lunare come il “momento più splendente” della sua vita. “La sensazione – aveva detto – è di voler immortalare il momento e portarlo a casa, ma non si può”. Cernan nel corso della sua vita ha compiuto tre missioni nello spazio, l'ultima nel 1972 come comandante dell'Apollo 17. Nello spazio aveva trascorso 566 ore e 15 minuti, delle quali più di 73 ore sulla luna: la sua prima missione fu quella realizzata con Gemini, il 3 giugno 1966, grazie alla quale diventò il terzo uomo, dopo il russo Alexeij Leonov e l’americano Edward White, a compiere una “passeggiata spaziale”. La sua seconda missione fu Apollo 10, insieme a Thomas P. Stafford, nel lancio preparatorio per lo sbarco. E infine come comandante dell'Apollo 17, nel 1972, l'ultima missione lunare.

In un libro le sue esperienze nello spazio – Decenni dopo la sua passeggiata lunare, Cernan aveva rivolto il proprio appello personale a far sì che non fosse l'ultimo uomo ad aver camminato sulla luna. Nel 1999 Cernan pubblicò il libro The Last Man on the Moon, dove descrive le sue esperienze nello spazio e traccia uno sguardo sul futuro dell’esplorazione spaziale.