Il mondo dei video virali ha perso oggi uno dei suoi protagonisti. Un cagnolino. Gabe The Dog è morto oggi a causa di alcuni problemi di cuore, come annunciato dal suo padrone sulla pagina ufficiale di Facebook. Il volpino era diventato una vera e proprio stella di YouTube e di tutti i social network grazie ai filmati montati ad hoc sulle basi di canzoni famose “coverizzate” a ritmo del suo abbaiare.

Dal “Can Can” a “Borquiem for a dog dream” (rifacimento della colonna sonora del film di Darren Aronofsky) passando per la cover di “Cotton Eye Joe”, e i pezzi da disco music come “Sandstorm” e “Scatman”.

“Gabe era una parte meravigliosa della nostra famiglia – si legge nell’ultimo post su facebook – la sua carriera nell’intrattenimento era più grande di quanto avessimo mai potuto sognare. Qualcosa che era iniziato come uno scherzo per i miei amici è diventato rapidamente una cosa globale, arrivando addirittura alla TV nazionale in Giappone! Ha significato molto per la nostra famiglia vedere la gioia espandersi così, a tutti”. Gabe aveva sei anni e da tempo soffriva di problemi cardiaci.