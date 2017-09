È morta, all’età di 117 anni e 189 giorni, la donna più anziana del mondo. Si tratta di Violet Mosses-Brown, giamaicana nata il 10 marzo del 1900. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il primo ministro della Giamaica, Andrew Holness. Violet aveva ereditato il primato di donna più anziana del mondo dopo la scomparsa dell’italiana Emma Morano (morta lo scorso aprile a 117 anni e 137 giorni) e ora che si è spenta anche lei a ottenere il titolo è la giapponese Nabi Tajima, nata il 4 agosto del 1900.

Chi era la donna più anziana del mondo e qual era il suo "segreto" – Violet Mosse-Brown, madre di sei figli di cui quattro ancora in vita, ha sempre vissuto nella stessa casa e lo scorso anno, intervistata dal Jamaica Observer, aveva detto di vivere “con la grazia di Dio” (fin da piccola ha frequentato tanto la chiesa) e di essere “orgogliosa della mia età”. A chi le chiedeva il segreto della sua longevità, rispondeva: “Mi piacciono le patate e la frutta, soprattutto le arance e il mango”. Secondo uno dei figli, mai avrebbe mangiato carne di maiale e di pollo. Dopo aver lavorato per anni come coltivatrice di canna da zucchero, ironicamente la giamaicana era diventata responsabile dell'archivio di un cimitero locale. Fino a poco tempo fa era in grado di spostarsi più o meno in autonomia e, nonostante qualche problema di udito, era in grado di ascoltare e parlare di sé.