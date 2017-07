Se n'è andata, all'età di 83 anni, Paola Rubbi, giornalista all'Avvenire d'Italia (poi Avvenire) e quindi alla Rai, per anni volto e conduttrice – dalla sua nascita nel '79 – del telegiornale regionale dell'Emilia-Romagna. La donna aveva esercitato la professione di avvocato e aveva anche insegnato diritto in un istituto per ragionieri prima di dedicarsi al giornalismo, cui ha riservato gran parte della sua carriera professionale. Giornalista professionista dal 1967, è stata tra le altre cose presidente dell'Associazione stampa dell'Emilia-Romagna (Aser), componente della giunta nazionale Fnsi e del collegio dei probiviri, componente del consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Casagit, la Cassa di assistenza sanitaria integrativa dei giornalisti. E' stata inoltre autrice, o coautrice (spesso con Oriano Tassinari Clò), di libri e pubblicazioni su Bologna, la sua storia e il suo territorio.

Paola Rubbi venne chiamata alla Rai nel 1968 e da quel momento avviò una lunga collaborazione, fino all’assunzione nel 1979, in occasione della nascita del TG3 regionale, di cui è stata anche conduttrice per 16 anni.