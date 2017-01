Non si placano le polemiche tra la Cgil e il Governo, in particolare la componente renziana del Partito Democratico. L’oggetto del contendere è ancora una volta rappresentato dai voucher, lo strumento fortemente contestato dal Sindacato contro il quale sono state raccolte centinaia di migliaia di firme per il referendum abrogativo. Dopo la scoperta dell’utilizzo dei voucher da parte dello Spi, la categoria dei pensionati che fa riferimento alla Cgil, per retribuire alcune prestazioni professionali, in molti hanno accusato il sindacato di incoerenza, sottolineando come, mentre se ne chiede l’abolizione, non si lesina a utilizzare tale strumento per i propri interessi.

Nelle ultime ore è stata diffusa una mail interna, inviata ai dirigenti dalla segreteria nazionale della Cgil, che torna sulla questione e getta ulteriore benzina sul fuoco della polemica. Nella nota alle strutture si spiega infatti quale dovrebbe essere l’atteggiamento da tenere sulla questione, da parte di dirigenti e quadri del sindacato

L'obiettivo che dobbiamo perseguire in queste ore delicate anche in relazione alla prossima espressione della Corte sulla ammissibilità dei quesiti referendari deve essere quello di rilanciare la validità delle nostre ragioni, supportate da milioni di firme raccolte nei mesi scorsi, evitando i processi ed evitando di alimentare fratture nella organizzazione e nella sua immagine pubblica […] Certamente meglio sarebbe stato usare maggiore attenzione sulla questione, specie una volta avviata la nostra campagna di raccolta firme. Tuttavia, anche nella relazione con la stampa locale, il fenomeno va circoscritto a quello che è, un utilizzo per limitate attività meramente occasionali svolte da soli pensionati

In sostanza, il Sindacato invita a “minimizzare” sulla questione, ricordando che l’impegno per l’abolizione dei voucher non può essere oscurato dal limitato utilizzo che ne ha fatto una singola componente territoriale della Cgil.

Proprio nelle ultime ore, inoltre, il segretario confederale della Cgil Susanna Camusso aveva risposto al duro editoriale del direttore de L’Unità Staino, rivendicando la volontà di aver sempre cercato il dialogo col Governo, ma allo stesso tempo anche l’autonomia e il rigore dell’azione sindacale.