Durante gli ultimi test di accesso alle scuole di specializzazione di Medicina e Chirurgia in Italia si è avuto una improvvisa impennata di ricerche mediche online su Wikipedia relative esattamente ai termini presenti nei quiz. È l'incredibile coincidenza scoperta da un neolaureato in Medicina presso l'Università di Catania, Giuseppe Bellofiore, che insieme ad alcuni colleghi ha deciso di interrogare l'enciclopedia online sulle definizioni-chiave dei concorsi dopo i numerosi ricorsi e le denunce di brogli. Coincidenze che se non sono prove certe, sicuramente destano molti dubbi sulla reale efficacia dei controlli sui candidati.

La ricerca di Bellofiore, come racconta la Repubblica, infatti ha portato a scoprire una impennata record delle ricerche di termini molto specifici come "Muscoli sopraioidei", "legamento epatoduodenale" e "nitroprussiato di sodio" proprio nelle ore e nei giorni dei vari concorsi, mentre in precedenza erano termini praticamente mai consultati. Una tendenza che sembra sempre la stessa da diversi anni tanto da far sospettare che qualcuno utilizzi senza controllo smartphone o altri aggeggi per trovare le risposte online.

"Insieme ad altri colleghi, ho lavorato su Wikishark.com cercando tutte le parole chiave contenute nelle domande uscite nella Prima Parte Comune dei test sia del 2015 che del 2016. Tenendo in considerazione il fuso orario utilizzato da Wikishark (UTC), i risultati ottenuti evidenziano come le numerose ricerche siano state effettuate durante l'orario di svolgimento dell'esame, e come i picchi messi in evidenza combacino anche con il periodo di svolgimento del test" ha spiegato Bellofiore al giornale, concludendo: "Ai fini di garantire un corretto svolgimento della prova del test di specializzazione di medicina nel 2017, spero che questi dati possano stimolare gli organi competenti ad applicare una più adeguata attività di sorveglianza con l'utilizzo di specifici strumenti come metal detector e jammer".