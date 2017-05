"Dateci le banconote e le duplichiamo con liquido magico", con questa finta promessa una coppia di truffatori è riuscita farsi congegnare ben 40mila euro dalle vittime designate che erano cadute nel tranello. L'episodio in provincia di Reggio Emilia dove i protagonisti della trovata sono stati infine smascherati e arrestai dai carabinieri. Si tratta di due cittadini del Camerun, due uomini di 47 e 43 anni residenti a Bologna, che avevano passato al setaccio numerosi commercianti della zona del Reggiano.

Attraverso un trucco i due facevano vedere come era possibile moltiplicare le banconote vere sovrapponendole a un foglio bianco delle stesse dimensioni e immergendo tutto in un liquido che definivano magico. Secondo le indagini dei carabinieri di Novellara, che per primi si sono interessati al caso, i due avevano contattato una decina di piccoli commercianti della zona riuscendo però a convincerne solo un paio. Il bottino era stato comunque ingente visto che alla fine uno gli aveva consegnato 23mila euro e l'altro 19mila euro. Sono stati loro a denunciare tutto ai militari dell'arma dopo essersi ritrovati con carta straccia in mano. Dopo alcune indagini i carabinieri infine hanno individuato i responsabili e li hanno denunciati per concorso in truffa. I militari li hanno ritrovati ancora in zona probabilmente alla ricerca di altre vittime. Avevano con loro ancora le presunte provette magiche.