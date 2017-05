Facile ribattezzarlo, “l’olandese volante”. E’ Tom Domoulin il vincitore dell’edizione numero 100 del Giro d’Italia che si è conclusa oggi con la 21a e ultima tappa, ovvero la cronometro individuale di 9,3 chilometri con partenza dall'Autodromo di Monza ed arrivo in Piazza Duomo a Milano. A far registrare il miglior tempo è stato Jos Van Emdem della LottoNl-Jumbo, con il tempo di 33'08”. Alle sue spalle con 15’’ di ritardo, ecco il connazionale Dumoulin che è il primo olandese della storia a salire sul gradino più alto del podio finale.

Un risultato eccezionale quello del corridore della Sunweb, che partito come terzo in classifica dietro la ormai ex maglia rosa Quintana e l’italiano Nibali è riuscito a ribaltare tutto grazie ad una super crono che gli ha permesso di esultare nel podio montato per l'occasione sotto al Duomo. Secondo e terzo rispettivamente il colombiano e l’Italiano che non possono non avere qualche rimpianto non per la gara a tempo odierna, in cui il rivale era nettamente favorito, ma per le tappe di montagna in cui è mancato il guizzo vincente. Applausi invece per Dumoulin protagonista in fase di preparazione di un grande lavoro per migliorare il suo rendimento proprio in salita. E proprio sui tapponi del Giro 100, l'olandese si è rivelato un osso durissimo per i diretti concorrenti.

Grandissima gioia nel post gara ai microfoni della Rai per il quasi incredulo vincitore: "Sono incredulo per questa vittoria, non so cosa dire, e' un sogno che si avvera per me. Quando mi hanno detto che avevo vinto non volevo crederci, e' incredibile, sono molto felice, non avrei mai immaginato di esserlo in questo modo. Quintana oggi ha fatto una splendida cronometro, complimenti".

La classifica generale finale 1. Tom Dumoulin (Ola, Sunweb) 90h34'54"; 2. Quintana (Col, Movistar) a 31″; 3. Nibali (Bahrain-Merida) a 40″; 4. Pinot (Fra) a 1'17"; 5. Zakarin (Rus) a 1'56"; 6. Pozzovivo a 3'11"; 7. Mollema (Ola) a 3'41"; 8. Jungels (Lus) a 7'04"; 9. Yates (Gb) a 8'10"; 10. Formolo a 15'17".

Tutte le maglie – Maglia Ciclamino: Fernando GAVIRIA (Col, Quick-Step Floors). Maglia azzurra: Mikel LANDA (Spa, Team Sky). Maglia bianca: Bob JUNGELS (Lus, Quick-Step Floors).