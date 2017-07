La voglia di apparire e l'inevitabile distrazione tra telefonino e telecamera ha trasformato in pochi attimi un viaggio in auto in una tragedia per due ragazze della Repubblica Ceca coinvolte in un terribile incidente stradale mentre erano impegnate in una diretta su facebook. Come spiegano i media locali, lo schianto è avvenuto giovedì scorso mentre le due giovani amiche stavano viaggiando su una strada a scorrimento veloce nel territorio del comune di Obrnice, all'ingresso del capoluogo Most.

La macchina ha improvvisamente sbandato finendo contro le barriere laterali e causando la morte di una di loro. Ad avere la peggio è stata la conducente che è morta poco dopo il trasporto in ospedale, ferita e ricoverata in ospedale invece la passeggera che ha riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Come si vede dal video che ha ripreso il momento esatto dello schianto e quelli precedenti e successivi, le ragazze si riprendono mentre sono molto euforiche e cantano in allegria guardando in camera. Ad un certo punto la ragazza al volante fa anche una chiamata continuando a guidare con una mano e distraendosi visibilmente. Infine la passeggera commenta la strada e si vanta della velocità. "Vi mostreremo come andare 180. Stiamo andando 120, 140…" poi le urla, l'auto che sbanda e lo schianto mortale. Sulle causa esatte dell'incidente è ancora in corso l'inchiesta della polizia locale.