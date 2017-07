Incredibile avventura per due fratellini di 5 e 2 anni che, stanchi della solita routine domestica, hanno deciso di lasciare insieme l'abitazione di famiglia per recarsi nella vicina fattoria del nonno per vedere gli animali. Peccato però che i due non abbiano affatto informato genitori e familiari e in più hanno deciso anche di arrivarci con l'auto. La singolare storia arriva dallo stato della Virginia Occidentale, negli Stati Uniti, dove i due piccoli hanno rubato la vettura della mamma parcheggiata nel vialetto di casa e, senza farsi scoprire, si sono messi in marcia.

Per percorrere gli undici chilometri che li separavano dalla fattoria del nonno i due hanno messo in atto una strategia di guida collaborativa ma molto pericolosa con il più grande ai pedali e il più piccolo al volane. Purtroppo dopo circa 5 chilometri sono usciti di strada e si sono schiantatati ma fortunatamente l'incidente non è stato grave e i due piccoli se la sono cavata solo con qualche graffio. Sul caso la polizia locale della contea di Putnam ha aperto una indagine e la madre dei due bambini è finita sotto inchiesta per non essersi accorta della fuga dei figli che erano sotto la sua custodia in casa