Sono morti mentre consumavano la propria cena sul balcone e per giorni il decesso dei due amici francesi Olivier Boudin, 38 anni, e Lucien Perot, di 69 anni, è rimasta avvolta nel mistero. A chiarire le cause del giallo sono state le risultanze degli esami autoptici eseguiti dalle autorità: ritrovati a tavola privi di vita, senza alcun segno di aggressione sul corpo, Olivier e Lucien sono morti per cause diverse. L'autopsia infatti a rivelato che Lucien al momento del decesso aveva in corpo 2,4 g/l di alcool ed è morto asfissiato tentando di ingoiare un boccone di carne da 44 grammi senza masticarlo, dato che gli mancavano alcuni denti. Olivier Boudin, invece, è morto a causa di un attacco cardiaco, probabilmente scatenato dallo spavento provocato dal vedere l'amico soffocare.

Sul posto i corpi sono stati rinvenuti vicino alla tavola ancora imbandita con piatti di formaggio, un pezzo di baguette e un bicchiere di vino. Olivier Boudin è stato trovato riverso a terra, mentre Lucien Perot seduto. "Mi è sembrato come se il tempo si fosse fermato improvvisamente", ha raccontato un l'ufficiale Patrice Leriget.

Quando una vicina di Perot è tornata a casa intorno alle 6 del mattino ha scorto i due amici in strane posizioni, ma ha pensato che fossero solo ubriachi e per questo motivo non ha allertato i soccorsi: "Inizialmente mi sono detta devono essere ubriachi, staranno dormendo". Quando però la donna a mezzogiorno ha visto nuovamente i due corpi nelle stesse posizioni in cui erano la notte precedente, ha capito che qualcosa non andava e ha provveduto a chiamare i sanitari. Per i due, però, non c'era più nulla da fare, erano morti già da molte ore.