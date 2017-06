Nathan Richardson, un ragazzo di 19 anni, si è reso protagonista di un incredibile e orribile episodio di violenza. Ubriaco e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha casualmente incontrato Wenqing Xu, 67 anni, in un bagno pubblico alle prime luci dell'alba a Preston, nel Regno Unito, poi l'ha prima aggredito e quindi trascinato in strada afferrandolo per i genitali. Il giovane ha picchiato ripetutamente e senza motivo l'uomo che è svenuto a terra, a quel punto lo ha afferrato per i genitali e trascinato fino a causargli delle lesioni letali.

Stando a quanto riferisce il Daily Mail non si conoscono le motivazioni che hanno spinto il ragazzo a un gesto del genere, probabilmente il semplice stato di alterazione avrebbe scatenato la sua ira. L'uomo è stato trovato in strada da alcuni passanti, seminudo e in gravi condizioni: trasportato immediatamente in ospedale è morto dopo alcuni giorni a causa delle lesioni interne. Il giovane, ritenuto colpevole dell'omicidio, soffrirebbe di gravi disturbi della personalità che potrebbero essere tra i fattori scatenanti della sua violenza. Sconvolta la famiglia della vittima: "Quando ci siamo salutati non avremmo mai pensato di non rivederci mai più". L'uomo di origini cinesi viveva da tempo nel Regno Unito dove si era costruito una famiglia.