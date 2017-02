"Chi si macchia di simili reati non ha nulla a che vedere con i principi e lo spirito che porta avanti la Lega Nord" con questa motivazione la Lega Nord ha espulso un suo consigliere circoscrizionale a Trento arrestato nelle scorse ore dopo essere stato sorpreso al casello di Trento sud con un quantitativo di droga in auto. Secondo i carabinieri, come riporta l'Adige, l'uomo di 51 anni è stato intercettato mentre guidava la sua autovettura con a bordo un’albanese senza fissa dimora e fermato. Dai successivi controlli è emerso che nel vano portaoggetti dell'auto vi erano più di tre etti di cocaina pura divisa in tre confezioni per un valore totale di circa 60mila euro

Secondo i militari dell'arma per camuffare l'odore della sostanza stupefacente era stato utilizzato del talco, ma questo non è bastato a evitare i controlli anche perché i due a bordo sembravano nervosi. L’operazione è avvenuta sabato scorso, ma è stata resa nota dai carabinieri solo nella giornata di mercoledì. "Ultimamente lo abbiamo visto poco. Ma fino ad un anno fa partecipava con una certa frequenza alle riunioni di sezione ed alle nostre attività. Mi ricordo di averlo visto l’ultima volta in una conferenza stampa. Insomma, per la Lega c’era” ha spiegato il segretario della Lega Nord del Trentino Fugatti, assicurando: "La Lega Nord combatte quotidianamente con le proprie azioni politiche il degrado, la microcriminalità, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Le scelte di vita errate non possono ricadere negativamente sul lavoro dei molti militanti, simpatizzanti e del partito. Per questi motivi il consigliere è immediatamente espulso dalla Lega Nord Trentino ed auspichiamo che si possa procedere al più presto anche alle conseguenti dimissioni dal Consiglio circoscrizionale".