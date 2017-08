Doveva accudire un bambino di dieci anni che il padre del piccolo le aveva affidato ma invece di prendersi cura di lui lo avrebbe stordito con alcune pillole versate in una bevanda per violentarlo e riprendere gli atti sessuali in alcuni video da rivendere online. È la pesantissima accusa nei confronti di una donna statunitense di 35 anni, Tara Gotovnik, arrestata dalla polizia di Milwaukee, nello Stato del Wisconsin, e ora sotto processo per violenza sessuale su minore.

Gli abusi scoperti dopo il racconto del piccolo al padre che era andato a riprenderlo dopo due giorni. Il bambino, in stato di agitazione, infatti ha riferito che in quella casa non voleva più tornarci perché dopo aver bevuto una bevanda aveva cominciato ad avere le vertigini, aveva vomitato e aveva dovuto fare strani giochi con quella donna. Successivamente il piccolo ha raccontato anche i particolari riferendo di rapporti con la donna avvenuti anche con l'uso di oggetti sessuali.

Poco prima la stessa 35enne avrebbe proposto al ragazzino di fare sesso davanti ad una telecamera per guadagnare soldi, ma al suo rifiuto lo avrebbe stordito con delle pillole. La polizia ha perquisito la casa della donna e ha trovato i giocattoli sessuali che il ragazzo ha descritto precisamente alle autorità oltre ad alcune pillole per il sonno. La donna è stata così arrestata ma davanti agli inquirenti ha riferito: "Non ricordo niente da quella notte".