In un violento incidente stradale avvenuto questa mattina all’alba sulla Modena Sassuolo ha perso la vita una ragazza di appena venti anni. La giovane era alla guida della sua auto, una Fiat Panda, quando si è scontrata con un autocarro tra le uscite di Magreta e Baggiovara, in direzione Modena. L’incidente è avvenuto alle 6 del mattino circa e l’urto è stato violentissimo. Impressionante la scena che si è presentata agli occhi dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul luogo dell’incidente insieme ai sanitari del 118. La giovane alla guida dell’auto era schiacciata al'interno di quel che rimaneva della sua vettura. I vigili del fuoco hanno dunque provveduto a liberarla dalle lamiere dell’auto e i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Non è escluso che la fitta nebbia possa aver contribuito all’incidente – Il conducente dell’autocarro che si è scontrato con la Panda è rimasto ferito ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi e per accertare l’esatta dinamica dell’incidente mortale, è intervenuta la polizia stradale. Ancora da accertare le cause del drammatico incidente stradale ma non è escluso che la fitta nebbia possa aver contribuito alla tragedia. Il traffico sulla strada è rimasto bloccato e rallentato per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.