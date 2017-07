Tragedia questa mattina lungo l'autostrada A14: una persona in seguito a un incidente stradale è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in gravi condizioni al "Bufalini" di Cesena in eliambulanza. La dinamica dello schianto è ancora in corso di accertamento: l'incidente si è verificato intorno alle 8 e 15 alcuni chilometri prima del casello di Cattolica, in direzione sud. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono accorsi i mezzi del 118 con due ambulanze e un'auto medicalizzata. Fin da subito le condizioni delle due persone coinvolte sono apparse estremamente gravi: per una di queste il medico non ha potuto fare niente, mentre il secondo è stato stabilizzato sul posto e trasferito nel nosocomio cesenate. Per facilitare i soccorsi, la carreggiata è stata chiusa dalla polizia Autostradale e si sono verificate lunghe code.

Un grave incidente si è verificato sempre stamattina anche sull'autostrada A4 Torino-Milano, che è stata chiusa tra Marcallo Mesero e Novara Est, in entrambe le direzioni. Lo schianto ha visto il coinvolgimento di tre veicoli, tra cui due camion cisterna che si sarebbero tamponati. Uno dei mezzi trasportava benzina, che è fuoriuscita dalla cisterna riversandosi sulla carreggiata. Grave il conducente di uno dei due mezzi, liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco dopo oltre due ore di lavoro e trasportato all'ospedale di Novara. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale e la protezione civile.

In questo quadro Autostrade ha emesso le stime per ‘bollini' del traffico previsto per agosto lungo la rete autostradale: sabato 5 sarà giornata da bollino nero dal mattino al pomeriggio per quanto riguarda le partenze, mentre sarà bollino rosso per il sabato successivo. Dal weekend del 20 agosto sarà la volta dei rientri che interesserà i tre weekend successivi.