Drammatico incidente sul lavoro ad Avezzano, nella provincia dell’Aquila. Un elettricista del posto di sessantanove anni, conosciuto in città, è morto dopo essere caduto dal primo piano di una ditta nella quale stava effettuando dei lavori. L’uomo, secondo una prima ricostruzione del drammatico incidente, avrebbe perso l'equilibrio a causa di un crollo di una parte di controsoffitto. L’elettricità è così caduto nel vuoto da un altezza di oltre cinque metri sbattendo la testa. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente, oltre agli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio, sono intervenuti anche i carabinieri di Avezzano per i rilievi del caso.

Morto dopo due giorni anche imprenditore di Martinsicuro – Nel giorno dell’incidente ad Avezzano si registra inoltre un altro decesso dovuto a un incidente sul lavoro, anche in questo caso in Abruzzo. È infatti morto all'ospedale Mazzini di Teramo, dove era ricoverato da sabato scorso, Davide Daleno. Si tratta dell’imprenditore trentottenne di Martinsicuro che era caduto da un muletto mentre lavorava all'interno di un capannone industriale dell'azienda di famiglia, la Automatic Cases, a Corropoli (Teramo). Le condizioni dell’imprenditore erano apparse subito molto gravi al personale sanitario del 118 che dopo un primo ricovero all'ospedale di Sant'Omero ne avevano deciso il trasferimento alla rianimazione del Mazzini nel capoluogo. Lì l’uomo era arrivato in coma e si è spento dopo due giorni di agonia. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri della stazione di Corropoli: sembra che il muletto si sia ribaltato cadendo da un muretto e che nell'incidente il trentottenne sia stato sbalzato dal posto di guida battendo violentemente la testa.