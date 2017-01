Tragedia sfiorata venerdì mattina su un autobus di linea a Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza. Mentre stava percorrendo il suo tragitto abituale carico di studenti, il mezzo infatti ha improvvisamente preso fuoco in strada ed è stato poi completamente distrutto dalle fiamme. Fortunatamente l'autista pochi attimi prima aveva capito che qualcosa non andava e, dopo aver accostato, ha fatto scendere tutti i passeggeri dal mezzo che si sono messi in salvo senza ferite o intossicazioni da fumo.

Una decisione provvidenziale perché appena pochi minuti dopo a bordo è divampato un grosso incendio con alte fiamme e inteso fumo nero che ha distrutto l’intero pullman. Inutile il tentativo iniziale dell'autista di spegnere le fiamme con un estintore. Per domare l'incendio è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco accorsi da Lonigo, Vicenza ed Este con 4 automezzi e 12 operatori. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi del caso. Secondo i primi accertamenti, l’incendio sarebbe stato innescato da un corto circuito a bordo dell'autobus della linea Noventa – Montagnana (Padova).