Una normale e tranquilla vacanza in famiglia all'interno di un hotel a cinque stelle si è trasformata all'improvviso in una triste e dolorosa vicenda ancora non conclusa per una famiglia britannica in viaggio in Turchia. Mentre erano tutti in piscina, infatti, un altoparlante posto su un muro a bordo vasca si è improvvisamente staccato dal suo supporto crollando letteralmente addosso al piccolo Stanley Birch, che all'epoca aveva solo tre anni, lasciandolo esanime in una pozza di sangue.

I genitori del bimbo, il 35enne Mitchell e la 32enne Amy, hanno creduto seriamente di poter perdere il loro figlioletto che però fortunatamente è sopravvissuto dopo un immediato intervento chirurgico alla testa che gli ha salvato la vita. Ci sono volute però due settimane, venti punti alla testa e dieci punti al volto prima che Stanley potesse tornare a casa. Purtroppo quell'impatto, oltre alla lunga e profonda cicatrice, ha lasciato anche e soprattutto danni permanenti al cervello del bimbo che non si ristabilirà mai del tutto.

L'impatto ha lasciato il piccolo Stanley con danni cerebrali che influiranno sul suo futuro sviluppo e che hanno già causato problemi di comportamento nel bimbo. Stanley viene controllato ogni mese e strettamente monitorato ma per i medici non potrà recuperare al cento per cento. Nonostante questo però non riceverà nessun risarcimento danni almeno fino a che non avrà compiuto la maggiore età perché solo allora si potranno accertare i danni subiti nello sviluppo.