Tragedia in un parco acquatico nel nord-ovest della Turchia. Cinque persone – tre minori e due adulti – sono morte folgorate in una piscina di un parco acquatico ad Akyazi, nella provincia di Sakarya, località che si trova a un centinaio di chilometri da Istanbul. Secondo quanto riportato dai media locali, i tre ragazzini – che avrebbero avuto 12, 15 e 17 anni – sono stati colpiti da una scarica elettrica mentre erano nella piscina. Così subito il gestore del parco, un uomo di 58 anni, e il figlio di 30, si sarebbero immersi in acqua nel tentativo di salvare i tre giovani. Solo in un secondo momento gli addetti della struttura avrebbero staccato la corrente.

Trasportati in ospedale, nessuno si è salvato – Purtroppo nessuna delle persone in acqua è riuscita a salvarsi. I tre ragazzini, il gestore del parco e suo figlio sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvarli. Le vittime sarebbero tutte di nazionalità turca. La polizia ha aperto un'indagine per cercare di capire cosa abbia provocato le scosse elettriche. Oltre alle cinque vittime, altre due persone sono rimaste ferite dopo aver toccato le ringhiere di metallo della piscina.