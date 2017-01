Una giovane donna, mamma di quattro figli, si è sentita male ed è morta durante un processo che la riguardava in un tribunale del Regno Unito. La donna, che si chiamava Hayley Gascoigne e aveva 32 anni, stando a quanto scrivono i media britannici avrebbe avuto un arresto cardiaco nel momento in cui il giudice stava pronunciando la sentenza. In aula erano presenti i genitori e la sorella della donna che, disperati, hanno urlato ai paramedici di fare qualcosa per salvarla. Ma per la giovane mamma non c’è stato nulla da fare. Sul caso è stata aperta un’indagine anche perché un parente della donna ha detto che lei potrebbe aver “preso qualcosa” nel bagno del tribunale prima del fatale malore. Era infatti appena tornata dalla toilette quando si è sentita male.

La mamma sconvolta: "Chiamate un'ambulanza, salvatela" – Hayley Gascoigne, stando ai racconti dei testimoni, avrebbe iniziato a tremare in aula e impallidire prima di collassare. “Hayley, mio Dio, chiamate un’ambulanza, salvatela”, ha urlato la madre in aula e i soccorritori intervenuti sul posto – dopo un tentativo di rianimazione durato più di venti minuti – l’hanno portata in ospedale, dove però poco dopo la donna è stata dichiarata morta. Il giudice impegnato nel caso della trentaduenne è stato descritto come “molto scosso”.