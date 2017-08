Ancora una vittima della montagna: questa mattina è stato ritrovato un turista marchigiano in fondo ad un dirupo. Era scomparso da ieri nel Trentino orientale, nella catena del Lagorai. L'uomo si chiamava Ettore Arceci, e aveva 66 anni. Viveva nella provincia di Pesaro-Urbino, e si trovava in vacanza a Carano. Stava facendo un'escursione, quando è precipitato da un dirupo roccioso, facendo un volo di 300 metri. Questo è quanto si è appreso dalle prime ricostruzioni. Probabilmente ha perso l'equilibrio mentre faceva trekking. Le squadre del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno ritrovato il cadavere in fondo a una scarpata nelle prime ore di stamattina.