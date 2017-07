Ennesima tragedia questa mattina in mare, questa volte nelle acque del Gargano. Un ragazzino tedesco di quindici anni è morto a Vieste, nella provincia di Foggia. Il giovane, da quanto si è appreso, si trovava in vacanza in Puglia insieme ai suoi familiari, che hanno assistito alla tragedia che si è verificata intorno alle 12.30 di oggi. Per cause ancora da accertare il giovane bagnante ha perso la vita in mare in località “Sfinalicchio”, sulla litoranea pugliese tra Peschici e Vieste. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’adolescente.

Il decesso del giovane probabilmente dovuto a un malore o per annegamento – Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano che stanno accertando le cause del decesso del giovane, probabilmente dovuto a un malore o per annegamento. Secondo una prima ricostruzione fornita dai quotidiani locali, nonostante il divieto di balneazione per il mare mosso il giovane turista stava facendo il bagno insieme al padre quando sarebbe sparito sott'acqua. Al momento non sono state rese note le generalità del ragazzo.