in foto: Foto di repertorio

Un ragazzo italiano di venti anni è morto per le gravi ferite riportate in seguito a un incidente con la sua bicicletta nel sud dell’Islanda. A darne notizia fonti locali, ma la Farnesina ha confermato la morte del giovane turista e per il momento non ha diffuso dettagli sulla sua identità. La Farnesina ha anche precisato che la sede di Oslo competente sta seguendo il caso con il massimo impegno e sta prestando alla famiglia del connazionale ogni possibile assistenza. Stando a quanto si apprende dai media locali che citano fonti della polizia, il giovane italiano sarebbe stato trovato privo di sensi mercoledì lungo la strada verso Nesjavellir, nel sud del Paese.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica del grave incidente – L’esatta dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma da una prima ricostruzione riportata dal quotidiano online Icelandmonitor sembra che il ragazzo sia caduto dalla sua bici – forse dopo essere stato urtato da un’auto – e finito in un dirupo. Cadendo il giovane sarebbe rimasto ferito gravemente alla testa. Lo avrebbero trovato poco dopo l’incidente, ma il giovane era già incosciente.