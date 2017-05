Drammatico incidente in Cina, nella provincia di Shandong. Almeno dodici persone, quasi tutti bambini, sono rimaste uccise a bordo di un piccolo autobus. Undici delle vittime, stando alle prime informazioni, sono bambini e la dodicesima persona rimasta uccisa è l’autista del mezzo. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9 ora locale in una galleria a Weihai. Per cause ancora da precisare improvvisamente il pullman ha preso fuoco uccidendo l’autista e gli undici bambini a bordo. Di questi bambini, dieci erano di nazionalità sudcoreana e uno solo era cinese. Lo riporta l'agenzia Yonhap, in base a quanto riferito dalla ambasciata sudcoreana a Pechino.

Un insegnante è rimasto gravemente ferito – Oltre alle dodici vittime già accertate si segnala la presenza di un insegnante che è rimasto gravemente ferito. I bambini, da quanto si apprende, frequentavano una scuola materna internazionale in Cina che si trova nella zona dell'incidente e avevano un'età compresa tra i quattro e i sette anni. Sul luogo del drammatico incidente sono intervenuti alcuni funzionari sudcoreani per collaborare nelle indagini insieme alla polizia locale. Il primo ministro sudcoreano Hwang Kyo-ahn ha espresso “profonda tristezza” per la tragica morte dei bambini. Secondo alcune testimonianze, la porta dell'autobus era troppo vicina al tunnel e questo avrebbe impedito ai bambini di scappare dal mezzo in fiamme.