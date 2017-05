Tragico incidente sul lavoro stamattina, poco dopo le 11, all'azienda Pietro Fiorentini Spa di via Fermi ad Arcugnano, alla periferia di Vicenza. Una donna di cinquantuno anni è morta dopo essere caduta da un'altezza di circa otto metri. Secondo una prima ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine la vittima – titolare di una impresa di pulizie – sarebbe caduta mentre stava pulendo un lucernario. La rottura improvvisa del lucernario l’avrebbe fatta precipitare nel vuoto per circa otto metri, non dandole alcuna possibilità di salvarsi. I titolari e gli operai dell’azienda teatro dell’incidente hanno immediatamente dato l’allarme e sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Vicenza. Ma purtroppo i medici, nonostante i lunghi e disperati tentativi di rianimazione eseguiti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Aperta un’inchiesta sull’incidente – Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. Sul caso la Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta.