Dramma nella scorse ore a Trieste. Una donna è morta all'interno della sua abitazione a seguito di un devastante incendio divampato in casa improvvisamente. La tragedia nella tarda serata di lunedì quando le fiamme hanno cominciato ad avvolgere l'appartamento della donna al secondo piano di un condominio nel rione San Giacomo. Alla vista del fumo nero che usciva dalle finestre, i vicini hanno allertato subito i soccorsi ma, nonostante l'immediato intervento dei vigili del fuoco, per la signora non c'è stato nulla da fare.

Quando i pompieri hanno spento il rogo e sono entrati in casa hanno solo potuto constatare il decesso della donna riversa a terra sul pavimento del soggiorno. La vittima si chiamava Franca Giurissevich, una 68enne originaria di Monfalcone ma che da anni risiedeva nel capoluogo friulano. Secondo le prime notizie, la donna sarebbe rimasta intrappolata tra le fiamme perché impossibilitata a muoversi e morta asfissiata dal fumo generato dall'incendio. La 68enne infatti viveva da sola e da tempo pare fosse malata.

Secondo i vicini, che hanno dovuto trascorrere in strada la notte in attesa delle verifiche sullo stabile, la donna era un'accanita fumatrice. Anche per questo tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti quella che ha provocare l'incendio sia stata proprio una sigaretta. Una tesi ancora tutta da confermare dalle indagini avviate dai vigili del fuoco e dalla polizia intervenuta sul posto.