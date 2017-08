Tragedia questa mattina a Torrette di Fano (Pesaro Urbino), dove un bagnino ha perso la vita per salvare alcuni bagnanti in difficoltà. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino nello specchio d’acqua antistante la spiaggia libera accanto all’Hotel Playa. Il bagnino che ha perso la vita si chiamava Pierluigi Ricci: fanese classe 1960, tutti lo conoscevano in città con il diminutivo di Bigio. L’uomo, ex titolare della storica drogheria Ricci di via Cavour e già gestore alcuni anni fa del ristorante Mocambo al Lido, da quanto ricostruito non ha esitato a tuffarsi per salvare due ragazzini milanesi e il loro papà dal mare in burrasca. Bagnino di salvataggio da sette anni e da due in forza all'associazione Maredentro (che si occupa del servizio di sorveglianza delle spiagge libere a Fano), Ricci si è tuffato una prima volta per salvare i due ragazzini in difficoltà e poi, dopo averli portati a riva, si è rituffato per soccorrere anche il papà dei due ragazzi.

Salvi due ragazzi e il loro papà – Proprio questo secondo tentativo di salvataggio sarebbe stato fatale per il bagnino che, per cause ancora al vaglio della guardia costiera, non è riuscito a tornare a riva ed è annegato in mare. È riuscito a salvarsi invece il padre dei due giovani, che è stato ricoverato in ospedale insieme ai ragazzi per ricevere le cure del caso. Sul posto la Guardia Costiera e il commissariato di Fano.