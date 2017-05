Macabro ritrovamento nella mattinata di lunedì nel quartiere Nizza Millefonti di Torino. Impiccato alla ringhiera del balcone di casa, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un inquilino del palazzo in via Millefonti. La vittima è un 69enne del posto che si sarebbe suicidato. L’uomo si sarebbe lanciato nel vuoto alle prime luci dell'alba dopo aver assicurato una corda alla ringhiera del balcone dell'abitazione al primo piano del palazzo.

A fare l'orribile scoperta, poco dopo le 6 del mattino sono stati gli altri condomini del fabbricato che affacciandosi alle finestre hanno subito scorto la vittima che giaceva penzoloni sopra il cortile interno del palazzo. Dopo l'allarme fatto scattare dai presenti, sul posto sono accorsi agenti di polizia e ambulanza ma per l'uomo non c'era più niente da fare . Per recuperare il corpo del 69enne è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco visto che la porta di casa era chiusa.

Sul caso ora indaga la polizia che dovrà accertare il motivo dell'estremo gesto. Dalle prime informazioni, pare che in casa dell'uomo non siano stati ritrovati biglietti o messaggi che posano spiegare l'accaduto, per questo gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore dell'uomo ascoltando vicini e parenti. Le indagini stanno vagliando anche il telefono della vittima per capire se l’uomo possa aver confidato a qualcuno le sue intenzioni.