La notte scorsa a Senigallia, in provincia di Ancona, un ragazzo di ventuno anni ha prima ferito due persone e poi è morto dopo essersi gettato nel vuoto da un appartamento. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il ragazzo avrebbe prima accoltellato la sua ex fidanzata e un amico di lei e poi, dopo averli aggrediti, si sarebbe suicidato lanciandosi nel vuoto. Il giovane è morto sul colpo mentre gli altri due ragazzi, entrambi coetanei dell'aggressore, sono rimasti feriti. Il ragazzo è ancora ricoverato in ospedale, e non è in pericolo di vita, mentre la ex dell’aggressore è stata dimessa dopo le cure.

La tragedia a casa della ex fidanzata – È ancora da ricostruire la dinamica esatta delle tragedia, che si è consumata intorno alla mezzanotte in un condominio di quattro piani in via Podesti, appena fuori del centro storico, a ridosso della Statale Adriatica, dove la ragazza vive con i genitori. Sul tragico episodio indagano i carabinieri della stazione locale di Senigallia, coordinati dalla magistratura.

Tragedia di "carattere sentimentale" – Stando a una prima ricostruzione dei fatti non vi sarebbero dubbi sui motivi del gesto, a quanto pare di carattere sentimentale. Il ventunenne non avrebbe mai accettato la fine della relazione con la sua ex ragazza. Probabilmente per parlarle ieri sera era andato a casa sua ma, trovandola insieme a un amico, sarebbe andato su tutte le furie e dopo una lite li avrebbe colpiti entrambi con un coltello prima di togliersi la vita lasciandosi cadere dalla terrazza condominiale .