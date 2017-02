Un bambino viene al mondo in casa e sopravvive, il suo gemellino nasce invece su un’ambulanza, durante una disperata corsa in ospedale, ma non ce la fa. Arriva da Savona la drammatica storia di una donna maghrebina che qualche giorno fa ha partorito i due gemellini che portava in grembo. Il suo – scrive il Secolo XIX che ha riportato la notizia – era considerato un parto a rischio tanto che i sanitari dell’ospedale San Paolo, quelli del reparto di Ginecologia, per settimane avevano tenuto sotto controllo la futura mamma con molte ecografie e ripetuti controlli clinici. Ma purtroppo alla fine solo uno dei due neonati si è salvato lasciando sgomenti i suoi genitori. La tragedia è avvenuta sabato scorso: improvvisamente la donna ha iniziato ad avvertire forti dolori che preannunciavano l’imminenza del parto.

Il primo bambino nato in buone condizioni di salute – Uno dei due bambini è nato subito nella casa in cui la donna vive col compagno, in Valbormida. Il piccolo era vivo e in buone condizioni di salute. Il gemellino, invece, è rimasto nel grembo materno. La donna, raggiunta dai soccorritori, dopo i primi soccorsi è stata trasportata d’urgenza con l’ambulanza verso Savona: ad assisterla c’erano due medici e un’ostetrica che hanno fatto nascere il secondo bambino. Ma purtroppo il piccolo è nato già privo di vita nonostante gli sforzi dei sanitari.