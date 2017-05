“Dopo quasi tre mesi di lotta te ne sei andata tranquilla, tra le braccia della mamma, mentre ti leggevo la favola de ‘La bella e la bestia’. Grazie per avermi dato la possibilità di godermi questo tempo con te, anche se fino alla fine ho sperato nel miracolo, che i dottori si sbagliassero e che tu saresti rimasta ancora. Ciao piccola, mamma e babbo ti amano con tutto loro stessi. So che adesso sarai tu a vegliare sui di noi e sarai sempre nei nostri cuori”. È un messaggio toccante quello che una coppia che vive in Valdera ha affidato a Facebook per ricordare la loro bambina, morta meno di tre mesi dopo essere venuta al mondo. Una bambina nata all’ospedale Lotti a Pontedera, in provincia di Pisa, e che dal momento del parto era stata costretta a combattere. La piccola aveva sofferto e dopo la diagnosi di anossia cerebrale era stata intubata e trasferita all’ospedale di Pisa dove è morta sabato scorso. A raccontare la drammatica storia di questa famiglia è Il Tirreno, che spiega che dopo il parto la neonata era stata trasferita d’urgenza a Pisa nella speranza di riuscire a scongiurare il peggio. Ma per la bimba non c’è stati nulla da fare.

Accertamenti per chiarire eventuali responsabilità – Il corpicino della neonata è stato trasferito all’obitorio per l’autopsia e sarà necessario un accertamento medico-legale per capire le cause della morte e se ci sono responsabilità. Al momento la famiglia non ha ancora presentato un esposto ma questa eventualità non è esclusa. Per il momento, comunque, la coppia toscana – che finora aveva aggiornato parenti e amici tramite i social network – chiede silenzio e comprensione: “Vi chiedo il favore a tutti di non starmi a scrivere come va, come ti senti. Ho bisogno di stare da sola con mio marito. Grazie a tutti”, ha scritto la donna dopo la morta di sua figlia.