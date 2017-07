Drammatico incidente nella mattinata di lunedì nel centro sportivo di Pontenure, nella provincia di Piacenza. Un bambino di sei anni si è sentito male nella piscina del centro sportivo e si è spento poco dopo presso l’ospedale di Piacenza, dove era arrivato in condizioni disperate. A fornire una prima ricostruzione di quanto accaduto i quotidiani locali: da quanto è emerso, l’incidente è avvenuto intorno alle 12 di questa mattina mentre il bambino stava partecipando a un gruppo estivo. Il piccolo stava nuotando nella piscina degli adulti quando improvvisamente avrebbe perso conoscenza in acqua. Subito i bagnini della struttura lo hanno soccorso avviando le manovre di rianimazione mentre sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l'auto infermieristica della postazione di Cadeo, insieme alla Croce di Rossa di Piacenza e l'elisoccorso da Parma che è atterrato al campo sportivo di Pontenure. Il piccolo era già privo di conoscenza quando è stato tirato fuori dalla piscina.

Il bimbo morto in ospedale – I soccorritori hanno rianimato il bambino per circa un'ora e poi lo hanno portato d'urgenza all'ospedale di Piacenza. Ma in ospedale gli sforzi dei medici sono stati vani: il bambino non ce l’ha fatta. Sul posto al centro sportivo sono intervenuti anche i carabinieri di Pontenure che hanno avviato le indagini sul caso per capire cosa possa essere accaduto.