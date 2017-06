Un bambino di due anni e tre mesi di nazionalità moldava è morto oggi in seguito a un drammatico incidente domestico. Il bimbo è rimasto folgorato da una scarica elettrica in casa. Il tragico incidente si è consumato intorno alle 13,30 in via Trieste, arteria della prima periferia di Parma, dove il bimbo viveva con la madre, il papà e una sorellina di otto anni. Da quanto ricostruito, il bambino era in casa con la madre quando è riuscito a prendere un frustino per frullatore in cucina e probabilmente in un momento di distrazione della donna lo ha inserito per gioco in una presa. La scarica è stata violentissima e il piccolo ha perso subito conoscenza.

Inutile la corsa in ospedale: il bimbo è morto poco dopo l'incidente – Allertato il 118, il bambino è stato immediatamente trasferito all'Ospedale Maggiore di Parma ma per lui non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo il ricovero. La madre del bimbo, subito dopo l’incidente, ha avuto un malore. In tanti, nel palazzo della tragedia, hanno sentito le grida disperate della mamma. “Ho pensato che sicuramente era successo qualcosa al bambino, me lo sentivo”, ha detto una vicina di casa della famiglia moldava a La Gazzetta di Parma. Visibilmente sconvolti tutti i residenti nella zona in cui si è consumato il drammatico incidente. Sulla vicenda indagano i carabinieri intervenuti sul posto insieme agli uomini del 118.