Dramma in mare sulla costa pugliese. Un uomo è morto nel primo pomeriggio di oggi durante un bagno al largo del Pilone, Marina di Ostuni. La vittima è un turista di sessantuno anni di origine romena e residente in Gran Bretagna, che si trovava in vacanza in Valle D’Itria insieme alla sua famiglia e che oggi aveva scelto la spiaggia di Ostuni per concedersi una giornata di mare a fine estate. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, la tragedia si è consumata intorno alle 13. L'uomo stava nuotando quando ha iniziato ad annaspare. Forse a causa delle onde o per un malore, il sessantunenne non è stato più in grado di uscire dall'acqua. Due persone che erano a riva si sono accorte del pericolo e lo hanno raggiunto nel tentativo di metterlo in salvo ma quando lo hanno portato a riva era troppo tardi. Anche i medici del 118 intervenuti sulla spiaggia hanno tentato di rianimarlo, ma tutto è stato inutile e non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

A luglio un altro tragico incidente nello stesso tratto di costa – Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ostuni e la capitaneria di porto. La tragedia di oggi arriva dopo un altro drammatico incidente avvenuto lo scorso luglio nello stesso tratto di costa, al Lido Bosco Verde: in quel caso morirono due persone: un altro turista inglese e il dipendente di un lido che si era tuffato per prestare soccorso.